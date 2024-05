La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Fiorentina in Conference League

L'ultima di Ranieri, l'ultima della Serie A 2023/24. Cagliari-Fiorentina finisce 2-3 in 90 minuti concitati con rimonte e controrimonte: dopo la standing ovation per Claudio Ranieri, è la Fiorentina a sbloccare il match al 39esimo con Bonaventura. Nel secondo tempo c'è però la rimonta dei padroni di casa, con Deiola al 64 e Mutandwa al 85. Quando sembra finita c'è ancora spazio per il gol del pari di Nico Gonzalez, e il risultato si fissa sul 2-2 al minuto 89. Il colpo di scena è servito al 103: rigore per la Viola e Arthur fa 3-2.

La classifica: la Fiorentina resta ottava, e salendo a 57 in attesa di recuperare con l'Atalanta, si assicura un posto in Conference League. Il Cagliari chiude il suo campionato con 36 punti.

1. Inter 93 punti

2. Milan 74

3. Bologna 68

4. Juventus 68

5. Atalanta 66 *

6. Roma 63

7. Lazio 60

8. Fiorentina 57

9. Torino 53

10. Napoli 52

11. Genoa 46

12. Monza 45

13. Hellas Verona 37

14. Lecce 37

15. Cagliari 36

16. Frosinone 35

17. Udinese 34

18. Empoli 33

19. Sassuolo 29

20. Salernitana 16

*: una gara in meno