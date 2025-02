La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: la Juve quarta con due gare in più sul Milan

Vittoria nel finale e quarto posto in classifica ritrovato. Serata più che positiva per la Juventus di Thiago Motta che ha battuto il Como per 2-1 grazie alla seconda doppietta consecutiva di Randal Kolo Muani. Scavalcate, almeno momentaneamente sia la Fiorentina che la Lazio, che giocheranno nelle prossime ore, con l'Atalanta, terza, che è a +4. Mastica amaro invece il Como di Cesc Fabregas che nel weekend dovrà guardarsi le spalle, visto che il margine di vantaggio sulla terzultima rimane per il momento di due lunghezze.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo l'anticipo tra Juventus e Como e in attesa delle partite del weekend:

Napoli 54

Inter 51

Atalanta 47

Juventus 43**

Fiorentina 42

Lazio 42

Bologna 37*

Milan 35*

Roma 31

Udinese 29

Torino 27

Genoa 26

Verona 23

Lecce 23

Como 22**

Empoli 21

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno

** una partita in più

Il programma della 24^ giornata di Serie A, con relativa programmazione televisiva:

07/02/2025 Venerdì 20.45 Como - Juventus 1-2

08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona - Atalanta DAZN

08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli - Milan DAZN

08/02/2025 Sabato 20.45 Torino - Genoa DAZN/SKY

09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia - Roma DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari -Parma DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio - Monza DAZN

09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce - Bologna DAZN/SKY

09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli - Udinese DAZN

10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter - Fiorentina DAZN