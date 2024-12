La compagna di Theo Hernandez annuncia che Corona è già stato denunciato

Nelle ultime settimane, si parla molto della vicenda extra-campo che riguarda Theo Hernandez e delle accuse di Fabrizio Corona che ha pubblicato un video in cui, secondo quanto dice lui, si vede il francese picchiare una donna in un locale a Milano. La compagna del terzino del Milan, Zoe Cristofoli, ha annunciato, rispondendo ad un fan su Instagram, che Corona è già stato denunciato.

Sotto un altro commento, invece, ha scritto: "Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Sembra folle anche il dover dare spiegazioni. Cerca attenzioni che nessuno gli dà, se torna in galera non dispiacerà a nessuno". E ancora: Secondo voi una persona picchiata non denuncia? Non pensate che possa trattarsi di un altro? Siamo in pace con la coscienza, ci hanno già truffato abbastanza" riporta leggo.it.