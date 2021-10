La Conmebol dice no alla richiesta di disputare i Mondiali ogni 2 anni

Con una nota apparsa sui propri canali ufficiali, la Conmebol si è ufficialmente opposta al Mondiale ogni due anni. La confederazione calcistica sudamericana fa sapere di non vedere benefici né giustificazioni per questo cambio. E che per questo motivo le 10 federazioni affiliate non parteciperanno al torneo, se disputato ogni due anni. La CONMEBOL aggiunge di non voler voltare le spalle a quasi 100 anni di tradizione calcistica mondiale, ignorando la storia di uno degli eventi sportivi più importanti del pianeta: “La Coppa del Mondo attualmente in vigore, con le sue scadenze e i suoi sistemi di qualificazione, ha dimostrato di essere un modello di successo, basato sull'eccellenza sportiva e che premia lo sforzo, il talento e la pianificazione”.

Consejo de la CONMEBOL ratifica su rechazo a la Copa del Mundo cada dos años.



➡️ https://t.co/aG8HiXF2B6 pic.twitter.com/s1V5rrOjIL — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 27, 2021