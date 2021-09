La Conmebol sospende ufficialmente Brasile-Argentina: il comunicato

Dopo la clamorosa sospensione per l'ingresso dei membri dell'AVISA in campo, Brasile-Argetina è stata ufficialmente fermata. Lo comunica la Conmebol sui propri canali ufficiali: “Per decisione dell’arbitro, l’incontro organizzato dalla FIFA tra Brasile e Argentina per la qualificazione al Mondiale 20220 è stato sospeso. L'arbitro e il commissario di gara presenteranno una relazione alla Commissione Disciplinare FIFA, che determinerà i passi da seguire. Tali procedure rispettano rigorosamente le normative vigenti”.