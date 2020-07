La corsa per l’Europa League continua: ecco la situazione

Roma 64, Milan 60, Napoli 59: questa è la situazione attuale della parte della classifica che riguarda l'Europa League. A due giornate dalla fine, il Milan di Pioli deve recuperare 4 punti alla squadra di Fonseca per poter accedere direttamente alla fase a gironi, evitando i preliminari. Di seguito tutti gli incontri delle tre squadre (in maiuscolo, le gare in casa):

Roma (Torino, Juventus)

Milan (Sampdoria, CAGLIARI)

Napoli (Inter, LAZIO)