La Curva Sud non prenderà parte alla trasferta di Zagabria: il messaggio

La Curva Sud con un messaggio diffuso tramite le storie dell'account Instagram ufficiale, ha comunicato che non prenderà parte alla trasferta del Milan in Croazia, quando i rossoneri a fine gennaio sfideranno la Dinamo Zagabria nell'ultima gara del girone unico di Champions League, una partita che si annuncia decisiva per le sorti del Diavolo.

Questo il messaggio della Curva Sud, con le motivazioni di tale scelta: "Viste le nuove modalità di gestione della biglietteria nelle trasferte europee, che non permettono ai gruppi di preparare la trasferta come è sempre stato fino a oggi, a Zagabria la tifoseria organizzata non sarà presente. Con l'auspicio che la società trovi al più presto una soluzione per consentire a chi è sempre andato in giro tutto l'anno in Italia e in Europa di continuare a organizzare le trasferte per essere sempre al fianco del nostro amato Milan"