La Dea piange quando vede Leao: nerazzurri vittima preferita di Rafa

Quando l'Atalanta vede Rafael Leao, i bergamaschi iniziano a rabbrividire. Come viene riportato oggi dal Corriere dello Sport, infatti, la Dea è la vittima preferita del numero 10 del Milan. E lo è diventata ieri con la rete capolavoro dopo tre minuti. Quello segnato ieri è stato infatti il quarto gol segnato da Leao all'Atalanta, il secondo in questa stagione dopo quello in Coppa Italia. Gli altri due sono stati messi a referto all'andata e al ritorno nella stagione dello scudetto.

Il bilancio totale è di 4 gol in 10 partite. Lo stesso numero di reti, Leao lo ha segnato contro il Lecce. A onor del vero contro i pugliesi il portoghese ha fatto anche meglio perchè le quattro reti sono arrivate in appena cinque confronti. Contro l'Atalanta, però, Rafa ha messo a referto anche un assist che invece non ha mai registrato contro il Lecce.