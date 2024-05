TMW Radio - Bezzi: "Pioli meritava più considerazione al Milan"

A dire la sua sui temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Gianni Bezzi.

Che Juve vede il prossimo anno?

"Non è che per fare l'acquisto giusto devi andare a spendere quello che non puoi permetterti. Serve un bravo ds, e in casa oggi ce l'ha, che faccia il colpo giusto e trovi le formule adatte per arrivare a più giocatori. Non mi sembra che sia stata una stagione così disastrosa, nonostante in molti vogliano mettere sul braciere Allegri".

Questo Napoli è da rifondazione totale?

"Gli serve più che altro trovare anche l'allenatore giusto. Pioli? Sarebbe la scelta giusta. ADL però avrà chiamato diversi tecnici, come Conte, Italiano, vedremo cosa deciderà. Pioli potrebbe essere una scelta giusta, anche se meritava più considerazione al Milan, dove ha pagato anche errori societari".