La dedica del giovane Almaviva della Roma per Theo: "Sei un fenomeno"

Era il 28 maggio del 2017 quando Francesco Totti dava l'addio alla Roma e quindi al calcio. Una data storica anche per quello che all'epoca era solo un bambino, e riceveva la fascia del capitano giallorosso, parliamo del giovane attaccante della Roma Mattia Almaviva, classe 2006 in campo contro il Milan nell'amichevole in Australia. Infatti, nel post partita della gara persa dai rossoneri contro i ragazzi di De Rossi, la richiesta da parte di Almaviva della preziosa maglia di Theo Hernandez, protagonista con un gran gol nel primo tempo grazie a un sinistro al volo dritto nell'angolino basso.

Così il giovane giallorosso si è espresso nei confronti del terzino sinistro rossonero attraverso una foto e dedica social sul proprio profilo Instagram. Il messaggio e i complimenti a Theo: "Fenomeno".