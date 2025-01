La dedica di Leao dopo la Supercoppa: "Alla mia famiglia, ai compagni, a Ibra e al mister"

vedi letture

Rafael Leao nel corso della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, vinta dal Milan a Riyad lunedì sera in rimonta, ha dimostrato a tutti - pur senza segnare - perché è il numero 10 rossonero. A mezzo servizio per l'infortunio che lo ha tenuto fuori un paio di settimane, il portoghese è entrato sul 2-0 per i nerazzurri e ha cambiato la partita. Oggi 25enne e padre di due gemellini, Rafa sembra più maturo e consapevole: lo si nota anche dalle sue parole nell'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

La dedica di Rafa Leao dopo la vittoria in Supercoppa Italiana: "Alla mia famiglia che mi ha aiutato a rialzarmi e per i compagni che mi sostengono ogni giorno. Ma anche a Ibra e al mister che mi vogliono bene e mi vogliono migliore in tutto"