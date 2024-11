La delusione di Leao al 90': a consolarlo arriva Camarda

Al momento del triplice fischio dell'arbitro Chiffi, Rafael Leao si è lasciato andare ad un momento di riflessione, e delusione, dentro l'area di rigore avversaria. Il 10 rossonero ha pensato a cosa avrebbe potuto fare di diverso, ma soprattutto a cosa sarebbe potuto andare meglio per permettere al Milan di vincere una partita fondamentale e decisiva per il proseguo della stagione.

Notata la cosa, come riportato sui propri canali social anche da DAZN, il giovane Francesco Camarda, già da leader in pratica, ha lasciato la panchina ed invece che dirigersi dentro al campo per congratularsi con gli avversari, si è prima diretto verso Rafael Leao per consolarlo, quasi a voler ricambiare un po' tutto quello che il portoghese ha fatto e sta facendo per lui in questo periodo.