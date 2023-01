MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riportano in dati Opta, la difesa del Milan, in questo inizio di 2023, è la peggiore dei top 5 campionati europei. Il saldo negativo recita: 18 gol in 7 partite totali, 14 in 5 di campioanto. Un dato che fa riflettere e impone un lavoro per rinascere a livello difensivo.