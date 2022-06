La fascia passa di braccio: Calabria sarà il nuovo capitano, Theo il vice

MilanNews.it

L'addio di Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan, è sempre più probabile. Oltre a lasciare un vuoto nel reparto difensivo rossonero che dovrà essere colmato, il numero 13 rossonero lascerà in eredità anche la fascia da capitano tenuta al braccio per quattro stagioni e con cui ha alzato il trofeo dello Scudetto nel cielo di Reggio Emilia. Questa finirà sul braccio di Davide Calabria che ne è stato custode già in svariate occasioni nel corso dell'ultima stagione e che raggiungerà questo traguardo dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili del Diavolo. Il vice capitano sarà Theo: anche lui, nel corso degli ultimi mesi, ha già avuto l'onore di indossare la fascia.