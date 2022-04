La FIFA chiude al ripescaggio dell'Italia: "Siamo seri, per favore"

MilanNews.it

Il presidente della FIFA Gianni Infantino è a Firenze in occasione della commemorazione di Artemio Franchi presso Palazzo Vecchio. Infantino ha detto la sua su cosa dovrebbe fare il calcio italiano per tornare competitivo: "Il campionato è molto avvincente, poi la non qualificazione dimostra che qualcosa non va. Bisogna lavorare per il futuro. Penso che si debba avviare una riflessione sui vivai, sui giovani che devono integrare le squadre. Ma non vale solo per l'Italia, bensì per tutto il mondo: se pensiamo che la formazione debba farla sempre qualcun altro e poi li prendiamo perché abbiamo i soldi non si va lontano. E quindi penso che una riflessione in questo senso vada fatta".

È possibile un ripescaggio per l'Italia?

"Siamo seri, per favore".