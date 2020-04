La FIGC lancia l'iniziativa de "Lo Scudetto del Cuore" per gli eroi dell'emergenza Coronavirus

La FIGC ha lanciato l'iniziativa de "Lo Scudetto del Cuore", un tricolore speciale per la Nazionale dell'Emergenza coinvolta in prima linea contro il Coronavirus. Gabriele Gavina ha sottolineato: "Il calcio rappresenta uno straordinario collante sociale e ha enormi responsabilità anche quando il pallone non rotola, veicolando messaggi positivi a tutti gli appassionati. Abbiamo deciso di sgomberare il campo dalle polemiche sportive per assegnare agli eroi contemporanei, senza falsa retorica, un riconoscimento che è già nei cuori della gente". Questo riconoscimento verrà assegnato simbolicamente a tutte le categorie professionali impegnate durante l'emergenza in un evento che potrebbe coincidere con l'iniziativa lanciata da Roberto Mancini: un incontro a Bergamo e una gara amichevole della Nazionale aperta al pubblico a San Siro.