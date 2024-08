La Fiorentina non riesce a vincere: 0-0 con il Venezia per Palladino

Nel giorno in cui la Fiorentina saluta Nico Gonzalez, a breve ufficialmente un giocatore della Juventus, e la tifoseria viola critica apertamente la politica societaria per questo, la squadra di Raffaele Palladino non riesce a farsi "perdonare" conquistando la prima vittoria in questo campionato. All'Artemio Franchi, i gigliati non vanno oltre lo 0-0 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, che porta così a casa il primo punto in questa Serie A.