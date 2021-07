La Fiorentina propone il rinnovo a Milenkovic: se non lo accetterà finirà sul mercato

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che la Fiorentina ha offerto il rinnovo di contratto a Nikola Milenkovic. Nei prossimi giorni la dirigenza viola spera di chiarire la situazione contrattuale del difensore serbo, che se non accetterà la proposta di Rocco Commisso e dei suoi collaboratori, andrà sul mercato. Il difensore è in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2022, e il Milan più volte ha mostrato interesse per il calciatore. Qualore dovesse partire Alessio Romagnoli, non si sa mai che i rossoneri possano tornare alla carica per Milenkovic. La cifra per lasciar partire Milenkovic a un anno dalla scadenza è di 15 milioni.