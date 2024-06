La Francia vince contro l'Austria, Maignan sui social: "Volare in allenamento"

Protagonista con una serie di parate decisive all'esordio della Francia ad Euro2024 contro l'Austria, Mike Maignan ha voluto celebrare la vittoria dei Les Blues sui propri canali social pubblicando una carrellata di foto che ritraggono i momenti più importanti della partita giocata ieri sera a Dusseldorf. Come prima immagine, ovviamente, il portiere del Milan ha deciso di mettere la difficile e per nulla scontata parata di piede su Baumgartner, che ha mantenuto il risulto sullo 0 a 0 salvo poi essere sbloccato poco dopo per un autogol di Wober.

In didascalia, poi, Mike Maignan ha scritto "Volare in allenamento", facendo riferimento alla seconda, suggestiva, immagine.

MN - La pagella di Maignan contro l'Austria: provvidenziale, l'intervento su Baumgartner è da fenomeno

La pagella a cura di MilanNews.it di Mike Maignan: voto 7: "Il calcio è fatto di porte scorrevoli. Cosa sarebbe successo se la sua uscita su Baumgartner non fosse stata efficace? Sicuramente non sarebbe arrivata l'autorete di Wober due minuti dopo a sbloccare la partita (anche perché l’arbitro non ha assegnato il corner agli austriaci sulla respinta del portiere...). Nella circostanza è incredibile la sua parata, per come legge l'azione e per come decide di neutralizzare l'avversario mettendoci tutto il corpo. Roba da fuoriclasse. Il fatto che poi la partita termini 1-0 per la Francia aumenta il peso specifico della prodezza. Rischia l'incolumità nella ripresa sempre per neutralizzare Baumgartner. Buonissima la prima in un grande torneo con la Nazionale".