La Gazzetta e la lunga caduta del Milan: "Mercato, infortuni, cali di tensione, Dubai e il Mondiale: il Diavolo è sparito"

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sulla lunga caduta del Milan: "Mercato, infortuni, cali di tensione, Dubai e il Mondiale: il Diavolo è sparito". Dietro la crisi del Diavolo ci sono diverse motivazioni a partire dal mercato estivo che per ora non ha portato a nulla. Non sono mancati poi tanti infortuni e ora alcuni giocatori, come Theo e Giroud, che stanno ancora pagando le fatiche del Mondiale.