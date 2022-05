La Gazzetta elogia gli uomini di Pioli: "I fedelissimi per lo scudetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Spesso si parla di spina dorsale di una squadra, ovvero di quei giocatori (uno per ruolo) che sono imprescindibili per un allenatore. Anche il Milan e Pioli, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di questa mattina, ha trovato i suoi. Il titolo della rosea è eloquente: "I fedelissimi per lo scudetto". Dal portiere Mike Maignan, il migliore del campionato con una sfilza di clean sheet che non si vedeva da tempo, fino a Fykaio Tomori, presidente della difesa. E poi ancora Sandro Tonali, polmone del centrocampo rossonero, milanista, che si è riscoperto goleador in questa stagione: già 5 gol per lui, solo uno da palla inattiva. Infine, ovviamente, Rafa Leao, leader tecnico di questo Milan senza se e senza ma: già 10 gol realizzati in questo campionato.