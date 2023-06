La Gazzetta esalta Leao dopo la doppietta al Verona: "Rafael inarrestabile"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta così Leao autore ieri sera contro il Verona di una doppietta decisiva per la vittoria del Milan: "Rafael inarrestabile". Partita dominata dai rossoneri che però all'85' erano fermi sull1-1. Poi ci ha pensato il portoghese con due gol: il primo con un bel tiro da fuori area, il secondo con un'azione personale in area di rigore. Leao non poteva festeggiare meglio di così il recente rinnovo fino al 2028.