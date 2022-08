La Gazzetta fa il punto dopo la prima giornata: "Milan: consapevolezza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente giornali oggi in edicola, ma le principali testate sportive sono comunque attive online. La Gazzetta dello Sport nella sua versione web ha dedicato un approfondimento alla prima giornata che si è conclusa ieri con le vittorie di Napoli e Juventus. Questo il titolo dedicato ai rossoneri: "Milan: consapevolezza". La rosea sottolinea soprattutto come il Milan abbia affrontato senza eccessivi patemi o disfattismi i due momenti critici della partita contro l'Udinese, ovvero il gol in apertura e quello in chiusura di primo tempo. Il Milan ha mostrato consapevolezza e sicurezza di un gioco ormai consolidato, anche senza tutti i titolari in campo.