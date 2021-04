La Gazzetta su Donnarumma: "Tormento rinnovo"

La trattativa per Donnarumma continua ad agitare i tifosi rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro di Gigio. Pretendenti dichiarati all’orizzonte non se ne vedono, ma arrivare a giugno senza il rinnovo sarebbe un suicidio economico per il Milan, osserva la rosea. Per il momento, però, nulla pare accadere, così come ammesso da Maldini prima della gara col Parma. Il club ha già fatto la sua offerta, ovvero un ingaggio da 8 milioni: è il riconoscimento - non soltanto economico, ma di immagine - per un ragazzo giovanissimo che piace a tutti.