La Gazzetta su Fonseca: "Paulo atteso a Milano per la metà del mese. Debutto europeo a Vienna"

La Gazzetta Sportiva di oggi titola così su Fonseca, che prossimamente verrà nominato ufficiale nuovo allenatore del Milan: "Paulo atteso a Milano per la metà del mese. Debutto europeo a Vienna". Non si ancora con certezza quando ci sarà il comunicato ufficiale da parte del club rossonero, ma dovrebbe essere intorno a metà giugno.

Il raduno a Milanello è in programma ad inizio luglio, mentre sono già note alcune delle amichevoli estive che attendono il Diavolo: il 20 luglio la squadra milanista affronterà a Vienna il Rapid, mente tra fine luglio e i primi di agosto i rossoneri saranno impegnati in una tournée negli Stati Uniti durante la quale sono in programma tre amichevoli di lusso contro Manchester City (27 luglio), Real Madrid (31 luglio) e Barcellona (6 agosto).