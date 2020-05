La Gazzetta su Ibra: "La partenza di Boban, il virus,il crac: i suoi 5 mesi tutti in salita"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, analizzando la seconda avventura rossonera di Zlatan Ibrahimovic, titola così questa mattina: "La partenza di Boban, il virus,il crac: i suoi 5 mesi tutti in salita". Arrivato a gennaio a Milanello, l'attaccante svedese ha dovuto affrontare diversi ostacoli, come per esempio l'addio di Boban, cioè colui che lo ha voluto fortemente riportare al Milan, il coronavirus e infine l'infortunio di lunedì al polpaccio.