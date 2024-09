La Gazzetta su Leao e Theo: "Rafa e il francese stelle di oggi e...domani?"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così su Rafael Leao e Theo Hernandez che nelle ultime ore sono stati al centro delle polemiche dopo il caso del cooling break contro la Lazio: "Rafa e il francese stelle di oggi e...domani?". I due sono delle pedine fondamentali del Milan, ma negli ultimi mesi non mancate voci su un loro possibile futuro lontano da Milanello.

Durante l'estate, per esempio, Theo Hernandez è stato accostato spesso al Bayern Monaco che aveva pensato a lui in caso di partenza di Alphonso Davies. A breve entrerà nel vivo la trattativa per il rinnovo di contratto del francese. Leao era invece finito nel mirino di alcuni club arabi e negli ultimi giorni del mercato estivo anche il Barcellona ci aveva fatto un pensierino, ma il Milan pretende il pagamento della clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Alla fine entrambi sono rimasti in rossonero.