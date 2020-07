La Gazzetta su Milan-Atalanta: "Le più belle del post-Covid"

In vista del match di stasera tra Milan e Atalanta, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Le più belle del post-Covid". Dopo la ripresa del campionato, quella rossonera e quella nerazzurra sono le due squadre più in forma di tutta la Serie A. La squadra di Pioli vuole vendicare il 5-0 dell'andata, mentre i bergamschi vogliono i tre punti per andare a -3 dalla Juventus.