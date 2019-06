La Gazzetta su Theo Hernandez: "Talento in fascia, istinto da bad boy. Ora Theo il ribelle cerca il decollo per essere un big"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Theo Hernandez: "Talento in fascia, istinto da bad boy. Ora Theo il ribelle cerca il decollo per essere un big". La Rosea racconta che il terzino francese ha avuto una vita sempre al limite fuori dal campo: hanno fatto per esempio parecchio rumore la festa con i nani per i suoi 20 anni, un'accusa di violenza poi archiviata e anche l'esclusione dall'Europeo Under 21. Hernandez è ora ad un passo dal Milan, dove avrà la possibilità di diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo.