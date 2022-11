La Gazzetta sul Milan agganciato in classifica: "Sarri al 2° posto con il Diavolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla della Lazio che ieri sera ha vinto di misura in casa contro il Monza, nel posticipo della 14esima giornata, e ha agganciato il Milan al secondo posto in classifica, tecnicamente sopravanzandolo per via della differenza reti. Il titolo della rosea recita: "Sarri al 2° posto con il Diavolo". Biancocelesti e rossoneri sono fermi a quota 30 punti a otto lunghezze di distacco dal Napoli che guida la classifica.