La Gazzetta sul Milan Femminile: "Giacinti e una doppietta di Thomas: le rossonere stendono l'Atletico"

Amichevole di prestigio ieri anche per il Milan Femminile che hanno affrontato in trasferta l'Atletico Madrid. 3-1 per le ragazze di Ganz, questo il titolo odierno della Gazzetta dello Sport: "Giacinti e una doppietta di Thomas: le rossonere stendono l'Atletico". Per la formazione milanista si tratta di una grande vittoria in vista della partita del prossimo 17 agosto contro lo Zurigo, valida per il turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League.