La Gazzetta sul Milan: "Fonseca avanti con le sue idee. Così s è ripreso il comando"

vedi letture

"Fonseca avanti con le sue idee. Così s è ripreso il comando": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico portoghese spera di aver ripreso in mano il suo Milan. Sabato sera contro l'Udinese, l'allenatore milanista ha fatto alcune scelte molto forti, come l'esclusione dell'undici titolare di Leao, e ha messo in campo alcune secondo linee come Chukwueze e Okafor che hanno risposto con ottime prestazioni.

Fonseca sta portando avanti le sue idee con grande convinzione, a partire dal modulo: il portoghese è rimasto infatti fedele al 4-2-3-1 con cui ha iniziato la sua avventura al Milan e non lo ha cambiato nonostante in molti gli avessero consigliato di passare al 4-3-3 per avere maggiore solidità in mezzo al campo.