La Gazzetta sul Milan: "Pioli in alto con i soliti noti. Difesa sul filo: la rosa è corta"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Pioli in alto con i soliti noti. Difesa sul filo: la rosa è corta". In questo avvio di stagione, il tecnico rossonero ha fatto un po' di turnover, ma si è comunque affidato ad un blocco di titolarissimi: i più impegati finora sono stati, oltre a Gigio Donnarumma in porta, Calabria, Hernandez, Kjaer, Calhanoglu e Kessie. Il reparto in cui è stato fatto meno turnover è certamente la difesa dove la coperta continua ad essere piuttosto corta.