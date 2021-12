La Gazzetta svela un estratto del libro di Ibra: "Ero del Napoli. Poi DeLa cacciò Ancelotti"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha raccontato un retroscena all'interno del suo libro "Adrenalina" che La Gazzetta dello Sport riporta oggi al suo interno: "Dopo la MLS ero già del Napoli. Volevo portare 80.000 persone allo stadio e vincere lo scudetto come ai tempi di Maradona: i tifosi partenopei erano la mia adrenalina. Io e Raiola parliamo con il club, trattiamo e troviamo l'accordo. Tutto fatto. De Laurentiis cacciò Carlo e saltò tutto. Chi ha più bisogno di me? 'Il Milan ha perso 5-0 a Bergamo' rispose Raiola. Se lo rialzo, vale più tutto ciò che ho fatto finora. Ok, sarà il Diavolo la mia adrenalina".