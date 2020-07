L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Avanti Pioli! Ribaltone Milan, ciao Rangnick". Colpo di scena in casa rossonera: Rangnick non arriverà, conferma invece per Pioli che ha rinnovato fino al 2022. Paolo Maldini, che ora potrebbe anche restare in rossonero, lo ha incoronato: "L’uomo giusto su cui costruire il nostro futuro".