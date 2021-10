La Gazzetta titola dopo Porto-Milan: "Pioli rabbia e fiducia"

All'indomani della sconfitta del Milan contro il Porto in Champions League, La Gazzetta dello Sport titola così: "Pioli rabbia e fiducia". La Rosea riporta le parole nel post-partita del tecnico rossonero che ha analizzato la deludente prestazione dei suoi, mentre non ha voluto commentare l'arbitraggio di Brych: "Non voglio parlare dell’arbitro - le dichiarazioni di Pioli a Mediaset -. Io devo pensare ad allenare bene la squadra, devo essere più concentrato per altre cose. Gli episodi possono determinare il risultato, ma noi siamo andati in difficoltà, la nostra prestazione non è stata delle migliori, non abbiamo giocato da Milan. A questi livelli, se non giochi con lucidità diventa difficile. Il Porto ha fatto meglio: per lucidità, tecnica, e per come è stato in campo. Non abbiamo iniziato bene, avremmo dovuto gestire meglio la palla, ci sono state alcune situazioni per creare qualche pericolo in più ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sbagliato serata".