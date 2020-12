La Gazzetta titola: "Ibra si sdoppia"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ibra si sdoppia". Ieri Amadeus ha annunciato che l'attaccante rossonero sarà ospite fisso al prossimo Festival di Sanremo. Da capire come verrà gestita tutta la sua presenza, visto che in quella settimana il Milan sarà impegnato in due partite di campionato (una il 3 e una il 7 marzo). Come farà lo svedese ad essere sul palco dell'Ariston? Il club di via Aldo Rossi ha fatto sapere che ovviamente Zlatan rispetterà tutti gli impegni con il Diavolo.