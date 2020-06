"Milan, alza il muro": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Donnarumma, Romagnoli e Kjaer. Arrivano finalmente segnali positivi in merito al rinnovo di Gigio, mentre il club di via Aldo Rossi dovrà affrontare presto anche il prolungamento del capitano rossonero e il riscatto dal Siviglia del difensore danese.