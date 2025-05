La gioia di Calabria proprio contro il Milan. È l'unico a fare l'accoppiata Supercoppa-Coppa Italia

Il Milan sognava la doppietta Supercoppa-Coppa Italia, un giocatore, anche se non più rossonero, ci è riuscito: Davide Calabria.

L'ex capitano era in panchina nella semifinale contro la Juventus ed è sceso in campo all'87' della finale contro l'Inter, prendendo il posto di Emerson Royal. Il 3 febbraio è stato ufficializzato il suo trasferimento al Bologna ed eccolo in campo in questa finale proprio contro la sua ex squadra. Vincenzo Italiano l'ha schierato al 76' al posto di Holm. Calabria in questa competizione ha anche segnato un gol, con la maglia del Milan, nella sfida contro il Sassuolo agli ottavi di finale.

Un trionfo che è una sorta di rivincita per un giocatore che aveva vestito in carriera solo la maglia del suo Milan. Con il contratto in scadenza e non rinnovato, le strade si sono separate. Ed evidentemente questi ultimi mesi sono stati ben più soddisfacenti di quando non potevano essere in rossonero.