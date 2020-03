La Giovane Italia -  Brescianini, prospetto da prima squadra

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, le storie dei giovani di casa rossonera.

La Primavera di mister Giunti aveva fretta di lavare l’onta della retrocessione della scorsa stagione, al termine della quale i giovani rossoneri erano stati relegati nel campionato Primavera 2. Con un cammino da record (17 successi, 2 pareggi e nessuna sconfitta) il giovane Milan ha riconquistato la massima categoria giovanile con quattro giornate di anticipo, in un’annata che ha messo in mostra molti prospetti interessanti. Uno di questi è Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 che ha già avuto modo di farsi conoscere nell’ambiente della prima squadra rossonera, entrando a far parte in pianta stabile del gruppo di mister Pioli.

Prospetto da prima squadra - Nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, Brescianini ha mosso i primi passi nell’Atletico Franciacorta di Erbusco, prima di vestire la maglia del Milan alla tenera età di otto anni. Un’intuizione vincente quella degli scout rossoneri, capaci di anticipare l’Atalanta per aggiudicarsi un prospetto che sta maturando anno dopo anno, senza strappi ma in maniera continua e regolare. Una crescita che si è manifestata soprattutto nel triennio giocato con la Primavera, tre stagioni nel corso delle quali Marco ha fatto intravedere qualità che potranno presto aprirgli una strada importante anche al piano superiore. Dopo le prime convocazioni coi grandi dello scorso anno, Brescianini ha svolto il ritiro estivo agli ordini di Giampaolo e ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2024, per poi indossare i panni del leader tecnico e carismatico una volta tornato (da fuori quota e capitano) con la Primavera. Sedici le presenze stagionali, con un bottino di otto reti che lo hanno mantenuto a lungo ai vertici del Ranking stilato da La Giovane Italia (http://www.lagiovaneitalia.net/ranking/), prima di essere aggregato a tutti gli effetti al gruppo di mister Pioli.

Leader silenzioso - Brescianini è un centrocampista eclettico, in grado di ricoprire praticamente tutti i ruoli della mediana grazie a un mancino pulito e preciso e a una struttura fisica già pronta per il salto tra i professionisti. La facilità di calcio gli consente di essere pericoloso nelle conclusioni dalla distanza, mentre la buona visione di gioco lo rende ideale per tessere la trama del gioco e esplorare linee di passaggio per le imbucate dei compagni. Un profilo che in tal senso ricorda un po’ quello di Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca al quale Marco somiglia anche per struttura fisica. Alle qualità tecniche e atletiche, il centrocampista di Calcinate aggiunge una mentalità che rispecchia appieno le sue origini bergamasche: Marco sta infatti costruendo la sua giovane carriera con una dedizione al lavoro non comune, grazie alla quale si è guadagnato la chance di vivere una stagione a stretto contatto col calcio che conta. I canali social rossoneri gli hanno già regalato un assaggio di “celebrità”, quando nello scorso ottobre fu capace di segnare una tripletta nella partitella in famiglia tra prima squadra e Primavera. Un post che Marco avrà commentato con uno dei suoi sorrisi schivi, tipici di un leader silenzioso e che non ama apparire, ma che sta tracciando la sua strada verso una carriera luminosa.

