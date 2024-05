La Juventus accelera per Di Gregorio: intesa vicina col Monza per 18 milioni

In attesa dell'arrivo di Thiago Motta, tecnico designato per ereditare la panchina di Massimiliano Allegri, la Juventus comincia già ad accelerare sul mercato in vista della prossima stagione. Nelle ultimissime ore, infatti, la pista che porta a Michele Di Gregorio per la porta del futuro si è scaldata nuovamente. Anzi, l'operazione che porta al portiere del Monza è da considerarsi molto avanzata.

Si tratta sulla base di 18 milioni di euro per il cartellino, una cifra importante per un calciatore che ben si è comportato in questa stagione di Serie A ormai agli sgoccioli. Tra i migliori della squadra di Palladino, Di Gregorio proprio oggi è stato eletto dalla Lega Serie A come MVP tra i portieri del 2023/2024.

All'inizio della prossima settimana potrebbero esserci già novità sulla fumata bianca definitiva dell'affare che porterà Di Gregorio nella rosa dei portieri della Juventus che al momento conta su Mattia Perin e su Wojciech Szczesny. Classe 1997, di scuola Inter, Di Gregorio è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove ha iniziato la sua carriera, passando poi per vari prestiti fino ad arrivare al Monza, dove si è messo in luce: 4 stagioni in Brianza, la promozione dalla B alla A con quasi centocinquanta partite a referto.