La Juventus su Tiago Santos del Lille. Era stato accostato anche al Milan

Non solo gli esterni d'attacco, in casa Juventus la ristrutturazione delle fasce probabilmente sarà più corposa e comprenderà anche quelli bassi, i terzini, ruolo in cui spunta un nome nuovo: Tiago Santos. Il 21enne laterale destro è esploso la scorsa stagione in Ligue 1 con Paulo Fonseca, al Lille, e la Vecchia Signora ha drizzato le antenne.

Un altro Tiago, sempre portoghese e del Lille come Tiago Djalò, in bianconero da gennaio. Quella francese non è una bottega da sconti, ma sicuramente i rapporti con i bianconeri sono ottimi grazie alle operazioni degli ultimi dodici mesi. Già, perché prima di Djalò, la Juventus aveva acquistato anche Timothy Weah dal Lille.

Al feeling con la società transalpina si aggiunge quello tra Giuntoli e Jorge Mendes, agente anche di Tiago Santos. Alla Continassa, cessioni permettendo, vorrebbero rifinire la difesa con il connazionale di Conceiçao. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport