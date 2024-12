La Lazio ritrova il sorriso: vittoria 2-1 nel finale su un coraggioso Lecce

La Lazio ritrova il sorriso dopo l'umiliante 6-0 patito in casa contro l'Inter nella giornata di lunedì. I biancocelesti di mister Marco Baroni, che tornava da ex della gara, hanno vinto 2-1 con un gol a tre minuti dalla fine di Adam Marusic. Non è stato facile piegare il Lecce che a fine primo tempo è rimasto in dieci e ha subito la rete su rigore di Taty Castellanos ma ha saputo reagire a inizio ripresa con un gol di Tete Morente, il secondo consecutivo. Tre punti che proiettano la Lazio a -4 dal Napoli momentaneamente capolista.

VENERDI' 20 DICEMBRE

ore 20.45: Verona-Milan 0-1

SABATO 21 DICEMBRE

ore 15.00: Torino-Bologna 0-2

ore 18.00: Genoa-Napoli 1-2

ore 20.45: Lecce-Lazio 1-2

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 12.30: Roma-Parma su DAZN 1

ore 15.00: Venezia-Cagliari su DAZN 1

ore 18.00: Atalanta-Empoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ore 20.45: Monza-Juventus su DAZN 1

LUNEDI' 23 DICEMBRE

ore 18.30: Fiorentina-Udinese su DAZN 1

ore 20.45: Inter-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW