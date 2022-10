La Lega Serie A presenta il nuovo sito: tutte le novità

Fonte: legaseriea.it

È on line il nuovo sito della Lega Serie A, costruito per diventare il punto di riferimento di tutti i tifosi e appassionati della Serie A TIM. Oltre ad essere innovativo a livello grafico e con un menu di navigazione semplice e intuitivo, legaseriea.it permetterà ai suoi utenti di rimanere sempre aggiornati sul mondo della Serie A, sia nel corso della settimana che nel week end durante le partite, affiancandosi alla nuova App lanciata nello scorso mese di maggio in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa.

In primo piano le competizioni organizzate dalla Lega Serie A: dalla Serie A TIM alla Coppa Italia Frecciarossa, fino ad arrivare alla EA SPORTS Supercup, senza dimenticare il Campionato Primavera 1 TIM, la Primavera TIM Cup e la Supercoppa Primavera TIM. Sul nuovo sito si potranno seguire le 20 squadre che partecipano al Campionato attraverso notizie quotidiane, interviste esclusive e dati statistici aggiornati in tempo reale, con curiosità sui singoli calciatori, sui numeri del Torneo e sul calendario, oltre alla possibilità di acquistare i prodotti ufficiali dei Club e i biglietti per lo stadio. Durante i week end, invece, spazio ai live con le formazioni in anteprima, le statistiche e la diretta testuale di tutte le partite.

Ricchissima l’offerta video con gli Highlights dei match che saranno disponibili poco dopo il fischio finale, le classifiche dei gol, degli assist e delle parate più belle della settimana, oltre alle interviste esclusive e alle notizie quotidiane sulle squadre e sui singoli calciatori. Grande risalto anche alle gallerie fotografiche, per rivivere con le immagini più belle i momenti salienti delle gare disputate.

L’innovativa piattaforma permetterà di sperimentare nuove forme di contenuti che forniranno ai tifosi, sette giorni su sette, approfondimenti, statistiche, interviste esclusive e curiosità con le sezioni “squadre” e soprattutto “players”. Ogni calciatore della Serie A TIM avrà un proprio hub personale con le informazioni e i numeri sul Campionato in corso e sulla carriera. A proposito di statistiche: verranno introdotti i dati in real time durante i match per poter leggere le partite in modo più dettagliato.

Oltre a questo, focus sulle partite storiche, su quelle che ancora devono essere giocate e un calendario settimanale per non perdere nemmeno un evento organizzato dalla Lega Serie A. Spazio poi alle interviste esclusive ai protagonisti della Serie A TIM, ma anche a chi il Campionato lo racconta o lo segue da tifoso speciale. Un`intera sezione sarà dedicata al Fantacalcio, per consigli ed aggiornamenti, ed alla E-Serie A TIM.

Non poteva mancare naturalmente la sezione legata alla Responsabilità sociale, centrale nell`agenda della Lega Serie A che si propone come un importante diffusore e acceleratore di azioni volte a rendere sostenibile il sistema calcio e trasferire questo modello in altri ambiti della società, diventando promotore di un cambiamento positivo. Qui si potranno trovare tutte le iniziative organizzate in collaborazione con la UEFA basate sulla comune visione di un calcio in grado di attivare, ispirare e accelerare l`azione collettiva nel rispetto dei diritti umani e ambientali.