La madre accusa Carlos Salcedo di essere il mandante dell'assassinio della sorella

Paola Salcedo, sorella del calciatore Carlos Salcedo, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco lo scorso 29 giugno a Huixquilucan (Messico). La donna, famosa presentatrice e modella, sarebbe stata raggiunta da due malviventi dopo aver assistito a uno spettacolo circense insieme a suo figlio.

La Procura Generale ha arrestato i due presunti assassini della ragazza di 29 anni. Nelle loro prime dichiarazioni al Tribunale di Tlalnepantla, avrebbero confessato di aver tentato di rapinare Paola Salcedo ("ben vestita e con una buona macchina"), per procurarsi i soldi necessari per acquistare sostanze stupefacenti. La donna avrebbe opposto resistenza e questo avrebbe portato i malviventi a spararle tre volte, provocandone la morte.

Coinvolto Carlos?

La famiglia, però, non crede a questa versione e accusa apertamente l'ex giocatore della Fiorentina (oggi al Cruz Azul), ritendendolo il mandante del delitto. La madre, María Isabel Hernández Navarrón, ha scritto in una storia su Instagram: "Giustizia per mia figlia. Il vero motivo per cui Carlos Salcedo vuole lasciare il Paese è perché lui e sua moglie Andrea Navarro sono i mandanti dell'omicidio di Paola".