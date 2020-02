La media-gol del primo mese dell'Ibra-bis è da top: una rete ogni 150 minuti

Prima del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan la perplessità maggiore era relativa a quanto tempo avrebbe impiegato un giocatore di 38 anni fermo da due mesi a poter essere in condizione di giocare una partita ad alti livelli. Qualcuno ipotizzava addirittura che sarebbe stato necessario un mese. Niente di tutto questo: dal 6 gennaio (Milan-Sampdoria) al 9 febbraio (Inter-Milan) lo svedese ha già segnato 3 gol e fornito un assist in 6 partite giocate tra campionato e Coppa Italia, non tutte integralmente. Se si prende in considerazione il tempo effettivo giocato, si può notare che la media-gol di Ibra è di tutto rispetto: una rete segnata ogni 150 minuti giocati. Il gol, evidentemente, non ha età.