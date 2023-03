La moviola della Gazzetta: corretto il rigore e giusto farlo ripetere

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è stata una scelta arbitrale molto discussa e che ha portato all’espulsione di Sottil, allenatore dell’Udinese. La scelta dell’arbitro di assegnare il rigore, grazie all’aiuto del VAR, per un tocco di mano di Bijol in area di rigore è corretta. Il caso non si chiude qua: Ibrahimovic calcia il penalty, Silvestri para e Beto, entrato in area di rigore prima che Ibra calciasse, spazza via la palla. Check al VAR e rigore da ripetere. Anche qui ottimo lavoro degli assistenti di Doveri davanti al monitor.