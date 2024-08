La Nazionale Under 17 campione d'Europa chiama due giocatori del Milan

Vuole proseguire la sua striscia vincente la Nazionale Under 17 campione d’Europa in carica, che dopo il successo di inizio stagione nel Torneo di Telki in Ungheria sarà impegnata dal 3 al 9 settembre nella prima edizione del Torneo Internazionale 'Città di Trieste'.



A tre mesi di distanza dal trionfo di Limassol, martedì 3 settembre allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste l’Italia ritroverà il Portogallo nel remake della finale dell’ultimo Europeo, vinta con un netto 3-0 dagli Azzurrini grazie alla doppietta di Camarda e al gol di Coletta. Il ‘Nereo Rocco’ ospiterà anche le altre due gare dell’Italia con Svizzera (6 settembre) e Spagna (9 settembre), mentre gli altri tre incontri del Torneo di giocheranno allo Stadio Comunale di Monfalcone. Le tre partite dell’Italia, tutte in programma alle ore 20, saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato per il torneo 22 calciatori classe 2008, che si raduneranno domenica 1° settembre a Trieste.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Matteo Farronato (Inter), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Samuele Carlaccini (Roma), Pantaleo Creti (Monza), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Alessio Insignito (Spezia), Isaac Collins Isoa (Atalanta), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese);

Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Christian Comotto (Milan), Vincenzo Damiano (Atalanta), Kevin Vitale Moressa (Inter), Matteo Papaccioli (Como), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta), Marco Tiozzo Pagio (Juventus);

Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).

Staff – Allenatore: Massimiliano Favo; Vice Coordinatore Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Coordinatore Area Portieri maschili: Gaetano Petrelli; Assistente allenatore: Davide Cei; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Match analyst: Andrea Loiacono; Medici: Andrea Serdoz e Alessandro Carducci; Fisioterapisti: Giorgio Giannini ed Enrico Matera; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Segretario: Massimo Petracchini.



TORNEO INTERNAZIONALE ‘CITTÀ DI TRIESTE’

1ª giornata (martedì 3 settembre)

Ore 17: Spagna-Svizzera, Stadio Comunale di Monfalcone (GO)

Ore 20: ITALIA-Portogallo, Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste (diretta Vivo Azzurro TV)

2ª giornata (venerdì 6 settembre)

Ore 17: Portogallo-Spagna, Stadio Comunale di Monfalcone (GO)

Ore 20: ITALIA-Svizzera, Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste (diretta Vivo Azzurro TV)

3ª giornata (lunedì 9 settembre)

Ore 16.30: Svizzera-Portogallo, Stadio Comunale di Monfalcone (GO)

Ore 20: ITALIA-Spagna, Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste (diretta Vivo Azzurro TV)