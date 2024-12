La notizia importante di ieri sera è che a festeggiare il Milan c'era l'ex proprietario e non il proprietario attuale. E la protesta dei tifosi aumenta

Si sono conclusi ufficialmente con la cena di gala nella serata di ieri i festeggiamenti del Milan per i 125 anni dalla fondazione del club. Il problema è che c'è stato ben poco da festeggiare. Il clima in casa rossonera è, infatti, molto complicato da gestire, sia sul campo, con i risultati in campionato molto scadenti, che fuori, con la proprietà che si deve barcamenare tra il vendor loan con Elliott e la contestazione dei tifosi

Andiamo in ordine cronologico e partiamo da quest'ultimo punto. Dopo la prima forte protesta al termine di Milan-Genoa, lasi è presentata ieri davanti al Teatro Armani a Milano per, a seconda del personaggio arrivato,. Ci sono stati cori che inneggiano a tirar fuori gli attributi per Theo, Leao, Calabria, Loftis-Cheek e Tomori, applausi per Maignan, Fofana, Reijnders, Pulisic e Camarda, mentre c'è stata indifferenza e silenzio per mister Fonseca. La proprietà, come già successo domenica, è stata invitata con cori molto chiari a cedere il club. Entrata dal retro, invece, la dirigenza, Ibrahimovic compreso, per evitare il contatto e i cori della curva.E a proposito di club e di eventuale cessione. Come rivelato dalle immagini esclusive di, alla festa di ieri presente era presente Gordon Singer, numero 1 di Elliott ed ex proprietario del Milan, nonché membro del CdA attuale del club. La sua presenza fa da contraltare all’, attuale proprietario del club rossonero, che verso Elliott ha un debito (vendor loan) da quasi 700 milioni da saldare entro il 31 agosto 2025. Singer è spesso presente alle partite del Milan (c'era, per esempio, a Madrid), ma la notizia importante è che c'era lui e non Cardinale. Una presenza/assenza che farà discutere e che getta ulteriori ombre sul futuro prossimo del club. Di chi sarà? Chi prenderà le prossime importanti decisioni? Come si farà il mercato? La proprietà ascolterà i tifosi?