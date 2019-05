La Nuova Ferrara - Muore anziano colpito da malore: "Per vedere la partita del Milan è uscito in bici con la febbre"

Come riporta La Nuova Ferrara, Roberto Avanzi, pensionato di 80 anni di Mesola (provincia di Ferrara), è deceduto sabato sera per un malore mentre si recava in bici al bar per vedere il match del suo Milan contro la Fiorentina. Queste la parole della moglie: "Non mi ha dato retta, ha voluto a tutti i costi andare al bar in bici per vedere la partita, nonostante avesse 38 di febbre. Ho cercato di convincerlo di guardare il Milan a casa o di andare in piazza in auto, ma non c'è stato niente da fare e adesso sono qui a piangere perchè mio marito non c'è più".